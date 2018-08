J Balvin envió un fuerte mensaje a los reguetoneros y representantes del género urbano que exaltan la violencia y el narcotráfico en sus letras.

El artista colombiano explica que nació en Medellín en 1985, cuando el país sufría el terror de las mafias de la droga, y asegura que no se siente orgullo de eso.

“En ese tiempo era la plena calentura en la calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras ‘calle’, algún amigo, conocido o familiar fue asesinado de las formas más crueles e inhumanas“, escribió Balvin.

El antioqueño deja claro que esa situación “fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio”.

Asimismo, se refiere a los reguetoneros que usan la violencia como tema para sus letras o que presumen de ser maleantes para promocionarse-

“Tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle ‘malos de verdad’ ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales”, comenta.

“Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor hagamos música”, añade.

En ese punto, Balvin les hace una especie de invitación a los artistas que se las dan de maleantes: “Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más ‘calle’ del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad”.

El artista concluye con un mensaje contundentes para los “payasos del género” que presumen de ser maleantes:

“Respeto pa’ los que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarlas, pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras, cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”.

René Pérez Joglar, conocido como Residente (de Calle 13), se solidarizó con Balvin por este mensaje y mencionó su canción ‘Adentro’, en la que critica a los raperos y representantes de trap que usan sus letras para exaltar la violencia y decir que son narcos.

“Latinoamérica tiene que darle el ejemplo al mundo. No hay que imitar a los ‘raperitos’ de USA que no saben lo que es arriesgar su vida por medio de la música para dar un mensaje, como lo hizo Victor Jara”. inidicó Pérez Joglar.

Por Gustavo Gómez – Sistema Integrado Digital