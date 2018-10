Paulina Vega cuenta que la han rechazado por su físico y la critican por caderona

En 2015 Paulina Vega representaba a Colombia en el certamen de belleza más importante. Con su belleza y carisma logró cautivar a los jurados y terminó siendo coronada como Miss Universo 2014, convirtiéndose en la segunda mujer colombiana que obtenía este título después de más de 50 años que lo hizo Luz Marina Zuluaga en Miss Universo 1958.

El físico de la colombiana no pasa desapercibido en ningún lugar que pisa, es sencillamente hermosa. Sin embargo, no todo ha sido tan bueno en su vida, ni como muchos creyeran con su belleza tiene ganado cualquier casting al que se presente.

“Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás: “Camina como ellas” “haz dieta”, “párate como una princesa”. Me escogieron para muchas cosas pero también me rechazaron para otras“, expresó Paulina.

Mira también: Paulina Vega fue criticada por peculiares tatuajes en su piel

En una reflexión sobre “El encanto de la imperfección” que escribió en su blog, la ex reina relata que cuando inició el reinado y fue elegida Señorita Atlántico, le dijeron que se operara – quizás creían que necesitaba de más atributos para ganar – y que fuera más al gimnasio. Dice que la criticaron de los pies a las pestañas, y que irónicamente cuando fue elegida la mujer más bella del mundo también la cuestionaron.

“Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debía ser más reina, arreglarme más, mostrar más“, subrayó.

Lee también: Paulina Vega fue criticada por la forma como lució la camiseta de Colombia

Ver esta publicación en Instagram Extrañando México 🇲🇽 ¿A dónde les gustaría viajar? Una publicación compartida por Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el 10 de Jul de 2018 a las 5:28 PDT

Y luego, cuando uno creería que todas las campañas publicitarias quisieran tenerla como imagen, tampoco ha sido así. “Ahora en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa, muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más. Para ningún medio o ámbito he sido “suficiente” aunque para muchos de ustedes sea perfecta”, indicó.

No obstante, estas críticas no han afectado la autoestima de Paulina Vega y admite que afortunadamente nunca se ha tomado en serio las críticas. “Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños. En las diferencias está el encanto, en tus defectos está tu originalidad. Úsalas, disfrútalas, o simplemente déjalas atrás”, puntualizó.

Mira también: Valeria Morales, señorita Colombia, sufrió discriminación en Estados Unidos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el 5 de Sep de 2018 a las 6:28 PDT

Por María Camila Torres – La FM