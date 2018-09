Nicki Minaj da su versión sobre la pelea con Cardi B

El pasado fin de semana las raperas Cardi B y Nicki Minaj protagonizaron un fuerte altercado durante la fiesta de la revista Harper’s Bazaar en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York.

Un video publicado por TMZ captó el momento en el que Cardi B entre gritos y manotazos intentaba acercarse sin éxito a Nicki Minaj, motivo por el cual optó por lanzarle un zapato fallando en el intento de golpearla.

Lea también: Cardi B y Nicki Minaj se fueron a los golpes en pelea en Nueva York

Minutos después de la pelea, la intérprete de ‘Bodak Yellow ‘ publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicaba las razones de su comportamiento agresivo hacia su colega. “Te he dejado mentir mucho sobre mí… Amenazaste a otros artistas diciéndoles que si trabajaban conmigo, tú dejarías de trabajar con ellos… Me he dirigido muchas veces hacia ti, pero siempre te haces de rogar. Pero cuando hablas de mi hija y pones en duda mis habilidades como madre es cuando todo se va a la mier@#%”.

Ver esta publicación en Instagram PERIOD. Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 7 de Sep de 2018 a las 9:21 PDT

Desde entonces, Nicki Minaj se había mantenido en silencio respecto del tema, sin embargo, decidió romper su silencio en un nuevo episodio de su programa de radio ‘Queen’ en Apple Music Beats 1.

La rapera aseguró que la situación que le hizo pasar Cardi B fue “humillante” y aclaró que jamás hablaría mal del hijo de nadie.

“No podía creer lo humillante que fue todo… Y aclaro que nunca hablaría sobre el hijo de nadie y es muy triste que alguien me señale de algo así… El señor te dio la bendición de tener una gran alegría y lo único que tienes en la cabeza después de haber dado a luz es atacar a las personas”, reseña E! Online.

Por último le quiso dedicar unas palabras a Cardi B: “Esta mujer se encuentra en la mejor etapa de su carrera y está tirando botellas y arrojando zapatos… Sabías que cuando salieran las imágenes quedarías como una estúpida”.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital