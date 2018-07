Nick Jonas y Priyanka Chopra se comprometen tras dos meses de noviazgo

La actriz Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas llevan tan solo unos meses de relación, pero todo va tan bien que ya habrían decidido dar el siguiente paso.

Las estrellas empezaron a salir en mayo de este año y se les vio por primera vez juntos en la gala del Met, el Museo Metropolitano de Nueva York, de 2017 cuando todavía no era oficial su relación.

Ahora, según anunció el medio estadounidense People, la pareja se comprometió. Una fuente muy cercana a la pareja aseguró al medio que Nick le hizo la propuesta hace una semana durante la celebración de cumpleaños de Priyanka en Londres. Incluso, reveló que el artista habría cerrado la tienda Tiffany’s en Nueva York para poder comprar el anillo para su novia.

“Sus amigos y familia nunca lo habían visto así de feliz, y ellos están realmente emocionados por él. Definitivamente va muy en serio con ella“, dijo otra fuente cercana a Nick Jonas.

A pesar del poco tiempo que llevan, los dos ya han conocido a sus respectivas familias. Como cuenta People, Priyanka Chopra acudió al matrimonio de una prima del cantante en junio, en Nueva York, mientras él conoció a la madre de la actriz en India durante un viaje que hicieron juntos.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la noticia, que tomó por sorpresa a todos los seguidores del exintegrante de la banda de pop Jonas Brothers, que conformó con sus hermanos Joe y Kevin.

De acuerdo con CNN, el compromiso generó una ola de comentarios de sus fanáticas en las redes sociales, que todavía no pueden creer que sea cierto.

“Lo he amado por 13 años y se va a casar con alguien después de dos meses. Alexa pon ‘Jealous’ de Nick Jonas“, escribió una seguidora haciendo alusión a una de las canciones del artista.

it’s like I’ve loved him for 13 years and he’s getting married to someone after 2 months alexa play jealous by nick jonas

— ; (@ashIeyjonas) 27 de julio de 2018