Nelson Velásquez y su nuevo look generaron una ola de memes

El cantante vallenato Nelson Velásquez desató una ola de comentarios y reacciones por cuenta de su nueva apariencia. Su pelo y barba lucen más oscuras y un tanto “extrañas”, según muchos de sus seguidores en las redes sociales.

El artista explicó por qué lució un corte bastante particular que terminó siendo objeto de burlas. El artista, exintegrante de Los Inquietos del Vallenato, manchó a una fan con su barba. “Ahí arrancó todo”, señaló.

La barba de Nelson Velásquez se volvió viral en redes sociales por este video 🧔 . pic.twitter.com/e0WoahiUAL — BlogVallenato.com (@blogvallenato) 7 de agosto de 2018

Aparte de ello, su cabello lució de forma tan particular que fue objeto de memes. Hasta ahí, dijo Nelson Velásquez, él se reía. Lo que no toleró, dijo, fueron las ofensas con insultos. “Aparecí en una entrevista en un canal regional, aquí en la ciudad de Medellín. Hacen una toma y tengo cierta de cantidad de gel en el pelo. Yo, no tengo que ocultar, durante años he sufrido de lo que llaman alopecia (pérdida del cabello). Obviamente he estado en tratamiento y en cosas que me he venido haciendo hace mucho tiempo, con mascarillas con keratina”, aseguró.

“Me pareció una falta de respeto y bastante extraño. Empezaron a decir cosas. Las comparaciones son graciosas, pero no el ambiente hostil”, dijo el cantante vallenato. “La barba me la pinto, tengo un tinte especial, no es cosa del otro mundo”, al indicar que una fanática se acercó y se manchó con el sudor de su barba.

Para terminar, el cantante aseguró que le hizo mucha gracia la comparación que le hicieron con LazyTown y, paradójicamente, su cabello y barba le abrieron las puertas a nuevos conciertos. Incluso, aseveró, le hicieron la propuesta de sacar un gel.

NUEVO LOOK DE NELSON VELASQUEZ AMIGOS pic.twitter.com/oFR5mYprq8 — Maria Camila J. (@camijv07) 13 de agosto de 2018

En la red no han parado de aparecer memes y montajes sobre su apariencia, que dejó sorprendidos a muchos.

Explíquenme el pelo de Nelson Velásquez. pic.twitter.com/lLCY578ZSJ — Santiago Rendón (@santorendon) August 13, 2018

Lo que ustedes no saben, es que Nelson Velásquez está promocionando su nueva marca de Muffins de chocolate. pic.twitter.com/msxHlc9KOD — Parmenio el Agrio. (@McSpaulding) August 13, 2018

Nelson Velásquez en: parecidos razonables. pic.twitter.com/rhyPT3IgY8 — Sebastián Delgado (@Sebas_tolima) August 13, 2018

La verdad detrás del look de Nelson Velasquez. pic.twitter.com/GKsjW8XyjV — Daniel Gomez (@SantiiSerna) August 13, 2018

– Cómo quiere el corte, caballero?

– Natural, como Nelson Velásquez. pic.twitter.com/P5K6o8dnoT — Películas Colombianas (@Pelicolombianas) August 13, 2018

Por Alfonso Rico – Sistema Integrado Digital