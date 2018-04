¡Nació la bebé de Khloé Kardashian!

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Khloé Kardashian tuvo a su bebé un día después de que se revelara un video en el que su pareja le fue infiel con dos mujeres hace unos meses, cuando ella apenas tenía tres de embarazo. (Lee también: Revelan video de novio de Khloé Kardashian siéndole infiel)

La noticia del nacimiento de su hija la dio a conocer TMZ, que aseguró que la llegada de la bebé al mundo se dio en la madrugada de este jueves en un hospital a las afueras de Cleveland.

De acuerdo con el medio especializado en noticias de las celebridades, sus hermanas Kourtney y Kim la acompañaron durante el trabajo de parto, además de su madre Kris Jenner y su mejor amiga Malika.

Aunque muchos esperaban que luego del escándalo Tristan Thompson no estuviera allí, lo cierto es que el deportista la acompañó también durante el nacimiento de su hija, reveló TMZ.

La bebé todavía no tiene nombre y hasta el momento Khloé Kardashian no ha publicado detalles de este momento.

El nacimiento de la bebé de la estrella del clan Kardashian está rodeado de toda una polémica por la infidelidad de Tristan Thompson, que además fue visto el fin de semana entrando con una mujer a un hotel en Nueva York.

Según cuenta E! Entertainment, tras enterarse de este engaño, Khloé “lloró histéricamente toda la noche y rogó volver a Los Ángeles, e intentó hacerlo de alguna manera, pero su doctor no la dejó“.

“Ella está perturbada. Su mundo completo se puso de cabeza con esto“, dijo una fuente al medio.