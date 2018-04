Muere a los 28 años el DJ Avicii

El reconocido DJ y productor sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, fue hallado muerto este viernes.

Su representante confirmó su muerte por medio de un corto comunicado citado por el medio especializado TMZ.

“Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán en la tarde de este viernes (hora local). La familia está devastada y pedimos a todos respeto por su privacidad en este duro momento. No se darán más detalles“, fue el comunicado.

TMZ recuerda que Avicci tuvo problemas de adicción en el pasado y que fue hospitalizado dos veces por problemas con el alcohol.

Todavía no se tiene certeza de si sus problemas del pasado tienen que ver con su muerte. Habrá que esperar más detalles del fallecimiento del autor de la exitosa canción ‘Wake me up‘.

La pronta muerte del artista ha conmovido a sus seguidores y otros artistas con los que compartió momentos. Muchos todavía no salen del asombro y lo han hecho saber por medio de emotivos mensajes en las redes sociales.

Estos son algunos de los mensajes que han publicado algunos artistas.

“Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionado y extremadamente talentoso con mucho más para hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga Tim“, escribió el DJ Calvin Harris.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

“No hay palabras para describir la tristeza que estoy sintiendo al escuchar sobre la muerte de Avicii… Mis pensamientos están con su familia y amigos“, expresó Zedd.

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away….💔

Thoughts go out to his family and friends… — Zedd (@Zedd) April 20, 2018

“Oh, mi Dios. Realmente devastado por Avicii, noticias muy muy tristes, se fue muy joven. Qué talento que era. Descansa en paz“.

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young … what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) April 20, 2018

“Me gustaría tomar un momento para rendir tributo al hombre que realmente abrió mis ojos sobre cómo podrían sonar mis canciones algún día. Avicii fue un genio y un innovador de la música, y no puedo creer que no esté más con nosotros. RIP al mejor“.