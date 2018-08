Milena López mostró con orgullo su celulitis y dio un inspirador mensaje

Las celebridades se están alejando cada vez más de los estereotipos de belleza y de la búsqueda de la ‘perfección’ que exige la sociedad. Muchos son los mensajes que aparecen a menudo en las redes sociales en los que motivan y empoderan a las personas para crear conciencia sobre lo valiosas que son sin importar su aspecto físico.

Una de las más recientes muestras la dio la presentadora Milena López, quien utilizó una foto en Instagram para dar un contundente mensaje a todos sus seguidores.

En la imagen, la estrella colombiana aparece en bikini y de espaldas para resaltar la celulitis que tiene en sus piernas, un aspecto que aunque es muy natural, sobre todo en las mujeres, todavía es criticado.

“¡Uy, tenía tantas ganas de subir esta foto! He mejorado mucho el abdomen, pero la celulitis ha sido un tema difícil. Igual no me preocupo, soy feliz así, muy real, muy mujer“, reconoció la presentadora que trabajó por muchos años en el programa matutino del Canal RCN, ‘Muy Buenos Días’.

Anticipándose a los comentarios negativos, Milena decidió hacer un experimento e instar a sus fanáticos a comentar negativamente si así lo querían.

“¿Cuántos comentarios serán negativos? ¡Bienvenidos todos! ¡Cero lío! Experimento: ¿Cómo funciona la mente de las personas cuando tienen toda la libertad de criticar? Veamos…”, escribió.

Al parecer su prueba funcionó, pues lejos de lograr solo críticas, generó muchos mensajes buenos por cuenta de su publicación. En la red destacaron su belleza y la apoyaron por compartir este tipo de contenidos y mostrar que “todas las mujeres son hermosas por naturaleza”.

“Se ve lo humana que eres. Nadie es perfecto, la perfección está en lo imperfectos que somos como humanos. Genial sin filtros”, fue el comentario que dejó uno de sus seguidores.

Entre otras de las estrellas colombianas que también se han atrevido a mostrar las “imperfecciones” de su cuerpo están Elianis Garrido, ex Protagonista de Nuestra Tele, y la actriz y deportista Valentina Lizcano.

Una publicación compartida por Milena López (@smilelopez) el 11 de Ago de 2018 a las 2:33 PDT

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital