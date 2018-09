Melissa Martínez le dice adiós a Noticias RCN

En la noche de este domingo, después de terminar la presentación de la sección deportiva, la periodista y presentadora oriunda de Soledad (Atlántico) Melissa Martínez le dijo adiós a sus compañeros y anunció su salida de Noticias RCN.

Con un emotivo mensaje, los presentadores Cesar Piñeros, Diana Mina y Ana Karina Soto se despidieron de Melissa Martínez, quien se desempeñó como corresponsal del Canal en Barranquilla, patrullera del aire y periodista de la sección de deportes, destacándose en el cubrimiento del fútbol colombiano y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Melissa Martínez ha sido todo un ejemplo de perseverancia. Comenzó hace más de una década su camino aquí en Noticias RCN, a punta de esfuerzo se consolidó como una presentadora de deportes, con mucho cariño y aprecio hoy la recordamos”, indicó Piñeros.

Acompáñenme después de la pausa en @NoticiasRCN hoy es un día especial ❤️ — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) 24 de septiembre de 2018

Acto seguido, presentaron un video en el que se destacaron imágenes de los primeros informes de Melissa en Barranquilla, así como sus cubrimientos periodísticos en diferentes regiones del país.

“Mostró el país que pocos conocen, así como llegó al pueblo más atacado por las Farc también acompañó a los colombianos en sus fiestas y ferias. Con su talento, sonrisa y personalidad arrolladora conquistó los corazones de los televidentes. Tras años de patrullar el país asumió el reto de radicarse en Bogotá y convertirse en una de las presentadoras de la sección deportiva de Noticias RCN”, indicó uno de los apartes del video.

Sus compañeros de set le desearon muchos éxitos en su vida personal y profesional, dándole las gracias por su compañerismo y amistad. “Bendiciones, solo bendiciones. Ya te he dicho lo que pienso de ti como persona y como profesional, así que buen viento y buena mar”, indicó Ana Karina Soto.

“Muchísimas gracias, fueron 12 años maravillosos de mi vida, llegué aquí cuando apenas me entregaban la contraseña, hoy me voy siendo una mujer y siendo mejor ser humano. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme desde sus hogares a mi familia que me perdió durante mucho tiempo y bueno, seguimos y seguro nos volveremos a encontrar”, precisó la presentadora en medio de lágrimas y en medio de un aplauso por parte de sus compañeros de set.

En sus redes sociales la presentadora ha manifestado su agradecimiento por los mensajes de apoyo que ha recibido. Sin embargo, no ha dado luces sobre su futuro profesional.

“En los camerinos de los estadios y desde las gradas se hicieron frecuentes los piropos para Melissa que nunca dejó de encantar a sus seguidores. Como era de esperarse, el amor llegó a su vida en forma de balón de fútbol. Matias Mier, jugador uruguayo de La Equidad, es el dueño de su corazón”, señala la nota especial del Canal RCN.

Por Rafael Pérez – RCN Radio