Me gustan las gafas

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA DINAMICA CONCURSO LAS GAFAS DEL PROM OPTICALIA.

Radio Cadena Nacional SAS, con domicilio principal en la ciudad de Bogota DC, en la calle 37 # 13 a 19 identificado con Nit 890.903.910-2 ( en adelante el organizador), invita al público que cumpla con los términos y condiciones del presente documento ( en adelante el “reglamento”), a participar de la dinámica “ LAS GAFAS DEL PROM” ( en adelante la “Dinámica”), con el fin de visibilizar la marca la cual comercializa monturas de sol y oftalmológicas; para esta actividad entregará una gafas de sol a los estudiantes de grado 11 del un colegio ganador ( en adelante y conjuntamente, el participante) en nombre de Opticalia Colombia ( en adelante patrocinador).

Participantes

Podrán participar en la dinámica todas las personas que (i) sean residentes y se encuentren domiciliadas en la Republica de Colombia; (ii) cumplir con la totalidad de los términos y condiciones dispuestos en este reglamento, que se encuentren matriculadas en una institución educativa cursando grado 11.

No obstante lo anterior, las siguientes personas no serán consideradas como participantes de la dinámica y, en dicho sentido, estará estrictamente prohibido que participen en la misma: los directores, funcionarios, accionistas, empleados, contratistas, co-contratantes, proveedores del organizador y/o del patrocinador, así como tampoco personas que directamente o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación de la dinámica, al igual que sus respectivos cónyuges y/o parientes por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, ni tampoco los ex directores, funcionarios, accionistas o empleados de esas empresas que se hubieren desvinculado dentro de los treinta (30) días anteriores al inicio del plazo de la dinámica.

Vigencia

La dinámica tiene una vigencia de dos etapas desde el 2 de marzo al 27 de abril del 2018, discriminadas de la siguiente manera:

1 etapa a partir del 2 de marzo a las 6:00 hasta el 6 de abril a las 23:59 del 2018, los concursantes podrán subir sus posteos a Instagram, según la mecánica de participación. Se tendrán encuentra aquellos posteos que se publiquen en Instagram durante este tiempo, los que se suban después de la fecha estipulada quedan descalificados.

2 etapa a partir del 7 de abril a las 00:00 hasta el 25 de abril a las 23:59 los posteos participantes que se encuentren seleccionados aptos para concursar, es esta etapa donde los estudiantes podrán convocar a sus compañeros a que realicen cometarios para definir el ganador del concurso.

Mecánica de Participacion

Para efectos de participación en la dinámica y durante el plazo establecido, los participantes deberán:

Hacer un video en formato Boomerang en donde muestre el uso de gafas de sol.

La dinámica se realiza únicamente en la red de Instagram

El video subirlo al perfil personal de Instagram (no como historia si no como post en el perfil) etiquetando a los perfiles de @lamegacolombia y @opticaliaco e incluyendo los Hashtag #opticaliaylamegatepremian, #nombre tu colegio, #ciudad y #megustanlasgafas ( fundamental tener todos los datos.) si no hace falta alguno se descalificara al concursante. Aplican las políticas de RCN Radio para el tratamiento de datos personales de RCN Radio https://www.rcnradio.com/legal/politica-de-proteccion-de-datos-personales. Cada participante podrá participar una (1) sola vez en este concurso.

Tener en cuenta la fecha de publicación del boomerang que debe ser entre el 2 de marzo al 6 de abril del 2018 estipulado en la primera etapa de la vigencia.

Entre el 7 y el 27 de abril del 2018, los videos seleccionados podrán invitar a sus compañeros a que comenten los boomerang , ya que el ganador del concurso será el que tenga mayor numero de comentarios y cumpla con las condiciones del posteo.

El boomerang ganador recibirá por parte del patrocinador unas gafas de sol contramarcadas y personalizadas para todos los estudiantes que estén cursando el grado 11 del colegio ganador de las “gafas del prom 2018”.

Por el solo hecho de participar en esta dinámica se entiende que el participante ha leído, conoce y aceptado los términos y condiciones de este reglamento.

RCN Radio queda excluido de cualquier responsabilidad

Para reclamar el premio, el ganador debe entregar un formato firmado por el rector de la institución a la cual pertenece, donde autoriza a los estudiantes a hacer uso del nombre de la institución.

El colegio ganador debe nombrar un representante de grado 11 para todos los efectos de esta dinámica, el cual debe ser mayor 18 años de edad a la fecha de su participación. En caso de que el representante sea menor de edad debe entregar junto a las demás condiciones un permiso firmado por sus padres o acudientes para participar en la dinámica.

El colegio ganador deberá presentar los siguientes documentos en la dirección del organizador: (i) autorización de los padres y/o acudiente o autorización de representante mayor del colegio, (ii) autorización del rector de la institución. (iii) listado de los integrantes de los grados 11 que incluya nombre del colegio, nombre de cada uno de los estudiantes y el nombre de cómo quieren marcar las

Criterios de Descalificación

El organizador y/o el patrocinador se encontrara plenamente facultado para descalificar a cualquier participante que, a su entera discreción, sin necesidad de prueba o declaración judicial al respecto, considere que:

No reúna los requisitos para ser considerado como un participante según estipulado en el numeral 1 de este reglamento.

No cumplir con la mecánica de participación, al hacerle falta alguna frase o ht estipulada en el numeral 3 de la mecánica de participación.

Se publiquen contenido que incluyan mensajes negativos, difamatorios, comparativos, acusativos, vulgares, contra la moral, injuriosos, calumniosos o que de cualquier forma puedan poder en riesgo la integralidad de algún estudiante, colegio o la reputación del Organizador, el patrocinador, la marca Opticalia o de cualquiera de sus productos.

Que sus posteos o comentarios sean alusivos a drogas, pornografía, cigarrillos y/o alguna actividad ilícita o inmoral.

Su publicación o video viole derechos de propiedad intelectual de terceros.

No se comunique con el organizador para manifestar que acepta el premio.

Rechace expresamente el premio.

Selección de ganadores

El organizador y el patrocinador revisarán los resultados publicados en Instagram con las mediciones respectivas para determinar cuál fue el boomerang publicado que cumplió con las condiciones y aquel que más comentarios tenga, teniendo en cuenta los criterios de descalificación.

El organizador y el patrocinador escogerá dos (2) ganadores suplentes, quien ocupara el lugar del ganador en caso de que este sea descalificado conforme lo previsto en el numeral 4 de este reglamento.

Premios

El ganador recibirá por parte del patrocinador unas gafas de sol contramarcadas y personalizadas para todos los estudiantes que estén cursando grado 11 y este hagan parte de la lista entregada por la institución al que pertenecen debidamente firmada por el rector.

Los premios no incluyen cualquier impuesto, tasa o contribución para acceder o hacer el uso del mismo.

El ganador recibirá su premio y no se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto material, ni será cedible ni endosable. Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones, este premio se considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.

Comunicación de los ganadores

La dinámica concluye el día 25 de abril de 2018 a las 23:59 horas del día. Una vez concluya el equipo de trabajo del organizador en conjunto con el patrocinador, sacaran el colegio ganador y se comunicaran por mensaje interno de la cuenta de Instagram donde se publico el boomerang, informándole que se comunique con RCN Radio y pidiéndole los documentos requeridos en el ítem 3 de este reglamento, para iniciar el trámite de entrega de premio. El ganador contará con un término de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para manifestar al organizador por escrito, si aceptan o rechazan el premio, en caso de que pasado dicho tiempo el ganador no se haya puesto en contacto con el organizador, se entenderá que este ha rechazado expresamente el premio correspondiente y por lo tanto se encontrara descalificado, caso en el cual el organizador procederá a entregar el respectivo premio a los ganadores suplentes que se escogieron por el organizador y el patrocinador. Caso en el cual se replicara el procedimiento de notificación al ganador aquí dispuesto. Si ningún de los ganadores acepta el premio, este se estipulara desierto.

Entrega de Premios

El patrocinador entregará a cada ganador las gafas del prom correspondiente al número de estudiantes de grado 11 del colegio ganador entro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de la entrega de los documentos requeridos, en los lugares y horarios en que se defina con el colegio ganador.

Una vez coordinado la entrega del premio, el ganador deberá adjuntar documentos por lo que contaran con un término de 3 días hábiles contados a partir de la notificación. Los documentos son los siguientes:

Carta donde manifieste expresamente aceptar la entrega del premio.

Carta de autorización por parte del rector de la institución, donde autorice a los estudiantes a hacer uso del nombre de la institución y adjuntar la lista de los estudiantes e grados 11 del colegio. Persona que no esté en lista no tendrá derecho a las gafas.

Carta de autorización de los padres autorizando la participación en la dinámica o carta del estudiante de mayor de 18 años que haga parte del grado 11 de la institución.

Otras Condiciones

La participación de los interesados, así como el propio evento y los premios, están sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento.

Cualquier asunto que se presente con el evento y que no se encuentre previsto en el presente reglamento, será resuelto por el organizador en aspecto estricto apego a las leyes colombianas

El ganador releva de toda responsabilidad al organizador y como quedo expuesto a RCN Radio de cualquier daño, sobre las personas o las cosas que se pudiesen ocasionar con el uso del premio, ya sea por uso o de uso de terceras personas.

El represéntate del colegio deberá firmar el acta de entrega conforme el recibido de su premio, aceptando las limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma liberará al patrocinador y al organizador de toda responsabilidad.

El organizador ni el patrocinador no asumirán el valor correspondiente a los impuestos y demás valores que se generen a la entrega del premio al ganador.

Derechos de imagen: con el hecho de participar en la dinámica, los participantes aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo el material de divulgación con fines promocionales que el organizador y/o el patrocinador desee hacer durante la dinámica o una vez finalizado el mismo, sin ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Asimismo renuncian a cualquier tipo de reclamo por los derechos de imagen. De igual forma, todos aquellos que participen aceptan la sesión gratuita de dichos derechos sobre todas las fotos que se tomen en la dinámica relacionadas con ella.

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hecho de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como situaciones que afecten la dinámica, o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio del patrocinador y/o organizador , o los participantes de la dinámica , el patrocinador podrá modificar en todo o en parte la dinámica, así como suspenderlo temporalmente o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

Serán a cargo del ganador todos los gastos extra y/o adicionales como gastos de transporte, en el que el ganador pueda incurrir para recibir su premio y para hacer uso y goce del mismo. El organizador no será responsable en caso de insatisfacción del premio recibido.

Twitter y Facebook no patrocinan ni avalan ni administran de modo alguna esta dinámica ni están asociadas a ella.

Sesión de derechos de propiedad intelectual

En adición a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 y/o en la legislación suplevita aplicable, los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual que se generen por parte de los participantes en relación con su imagen, incluyendo el derecho a usar, transformar, modificar, disponer o a enajenar a cualquier titulo tales derechos patrimoniales, se transfieren en su totalidad, exclusivamente y a perpetuidad, a favor del organizador para su uso interno , para su explotación comercial o para su enajenación dentro del giro ordinario de sus negocios o no, tanto en el territorio colombiano como en cualquier otro país del mundo.

En consecuencia, el participante no tendrá derecho patrimonial alguno sobre las obras o la propiedad intelectual mencionada en el párrafo anterior. Así mismo, el participante declara y acepta que por la transferencia de los derecho de propiedad intelectual prevista en este documento, no tiene derecho a remuneración o contraprestación alguna, todo lo cual acepta por el solo hecho de participar en esta dinámica.

El patrocinador tiene derecho a hacer registrar en su nombre o en nombre de terceros la propiedad intelectual a la que se hacer referencia en este documento. La ley aplicable y/o este documento son titulo suficiente para la adquisición de los derechos de propiedad intelectual que aquí se regulan. No obstante lo anterior, en caso de ser necesario, y por el solo hecho de aceptar este reglamento al participar en la dinámica, el participante otorga poder especial, amplio, suficiente e irrevocable para que en su nombre, el patrocinador proceda a adelantar los tramites y firme todos los documentos necesarios para los fines aquí previstos. En todo caso el participante se obliga a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades para la realización de los registros correspondientes, y extenderá los poderes y firmara los documentos necesarios para tal fin, cuando así lo solicite el patrocinador sin que esta quede obligada al pago de compensación alguna.

Interpretación

el organizador determinara el criterio e aplicar cualquier situación no prevista en el presente reglamento, siendo la única autoridad interpretativa de las mismas, reservándose el derecho a efectuar cualquier tipo de modificación respecto de aquellas situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la dinámica y de acuerdo a la normatividad vigente. Sus decisiones al respecto serán irrecurribles.

Jurisdicción

Toda relación que en virtud de esta dinámica se generé entre el participante y el organizador será regida e interpretada en total sujeción a las leyes de la Republica de Colombia, renunciando el participante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiere tener derecho.

Consentimiento para uso de nombre e imagen

Los participantes y los ganadores autorizan de manera irrevocable al organizador y al patrocinador para que se utilice, publique, divulgue, reproduzca , comunique, difunda, transmita y exhiba de cualquier forma y por cualquier medio, incluyendo pero no limitado a , sus redes sociales, pagina web, establecimientos de comercio, y demás medios de comunicación, el nombre y la institución a la cual pertenece y descripción del boomerang con la cual está participando, con el fin de promocionar la dinámica, el premio, las marcas y productos del organizador y del patrocinador.

Sin obligación de compra

Para efectos de participar en este concurso no existe obligación de compra de bienes y/o servicios por parte de los participantes.