Marilyn Patiño ha subido 18 kilos en su embarazo y esta es la razón

La actriz colombiana Marilyn Patiño tiene nueve meses de embarazo y está a pocos días de dar a luz su primer bebé que llevará por nombre Valentín.

Marilyn Patiño y su pareja Fabián Bonilla esperaban este embarazo con muchas ansias, por eso desde que conoció la noticia, la actriz anunció que no escondería su estómago y que comería todo sin cohibirse.

Al iniciar su embarazo, Marilyn pesaba 57 kg o 58 kg y ahora, que está apunto de culminar su etapa gestacional, confirma que pesa 76 kg, es decir que ha subido 18 kg, un peso que sobrepasa por varios kilos lo que los médicos consideran como normal en este proceso, que aproximadamente son entre 9 y 11 kg dependiendo de la contextura de la mujer.

“La verdad no hice dieta, he comido todo lo que me gusta y no me he privado de nada, no me interesan los estándares de moda en mujeres embarazadas de esta época, tampoco en mostrar algo que no soy, no me acomplejo por el tamaño de mi barriga ni de mis caderas, solo hay una cosa que me ha molestado un poco y es la hinchazón de pies y manos que es absolutamente normal”, señaló la actriz.

Pero, ¿por qué se subió tanto de peso?

Marilyn Patiño contó a sus seguidores que fue diagnosticada con tiroides gestacional, la cual le han regulado los médicos con un medicamento especial. “Valentín está muy bien igual que yo en cuanto a salud y estado de ánimo”, puntualizó.

La actriz se encuentra radicada en España, donde al parecer tiene previsto que nazca su bebé. “Soy honesta con ustedes y si hay alguna embarazada que me sigue sabrá que no hay nada más bello que lo natural y así será mi parto porque está decretado desde ya! Camino todos los días y tomo bastante agua, además hago estiramientos diarios en mi casa”.

Por María Camila Torres – La FM