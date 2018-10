María Fernanda Yepes, como Dios la trajo al mundo

La actriz colombiana María Fernanda Yepes encantó a sus seguidores con una sensual imagen de hace algunos años.

En este #TBT la estrella aparece desnuda en la playa, con lo que desató una ola de halagos y mensajes positivos en Instagram.

La actriz compartió esta foto con todos sus seguidores para habar sobre la desnudez, algo que defiende y que considera algo muy natural.

“Y no, no estaba posando, y no, no lo hago por exhibirme. La desnudez: el estado más puro y genuino de un ser humano, me permito disfrutarla con total naturalidad porque es un regalo, porque es mi templo, porque lo amo, lo respeto y en comunión con la naturaleza me siento libre”, escribió la actriz.

Los comentarios no se hicieron esperar, por supuesto: “Eres excelente actriz y una persona maravillosa, siempre te he admirado muchísimo. Bella foto, es arte natural”, “Me encanta tu trabajo, eres increíble y bella por montones”, “Wow, esto mis queridos amigos se llama ELEGANCIA”, fueron algunos.

María Fernanda Yepes es una de las actrices más admiradas de la televisión colombiana. Es recordada por su papel en ‘Rosario Tijeras’.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega