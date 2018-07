Margarita Rosa de Francisco luce con orgullo sus arrugas

Si algo ha tenido claro a sus 52 años Margarita Rosa de Francisco es cómo mantenerse bella y radiante con el paso del tiempo, algo que se evidencia desde que hizo su primera aparición en televisión en 1980.

Y así lo deja en evidencia cada día con sus publicaciones en redes sociales, donde presenta exigentes rutinas de ejercicios que claramente le hacen ver renovada.

Hoy, a pocos días de su cumpleaños (8 de agosto), la popular ‘Niña Mencha’ de la telenovela Gallito Ramírez decidió mostrarse en su Instagram sin ningún filtro.

Por eso, Margarita pasó a calificar esa fotografía como sin “borra-arrugas“, para mostrar que éstas -sus arrugas– siguen en su rostro. (Lee también: Margarita Rosa de Francisco mostró su cola en apoyo a Mockus)

“A esta foto no le puse filtro borra-arrugas para que se fijen en que ellas siguen ahí, qué vaina. Su profundidad sí se puede atenuar, la textura de la piel puede mejorar y los músculos de la cara pueden afirmarse con cremas y tratamientos”, indicó.

En el mismo sentido, la popular ‘Gaviota’ aceptó que en las selfies, de acuerdo al ángulo de la fotografía, también se puede ayudar para evitar mostrar esas arrugas.

“Tengo que confesar que cuando uno se toma estas selfies, el ángulo de la cámara que uno escoja también ayuda, jaja. Si me la tomara de abajo hacia arriba, les aseguro que no me pedirían ningún dato”, agregó.

Margarita Rosa de Francisco es recordada con cariño por los colombianos por Los pecados de Inés de Hinojosa, Café con aroma de mujer, Correo de inocentes y La Madre.

Por Germán Espejo – Sistema Integrado Digital