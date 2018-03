Marbelle presume su abdomen plano en Instagram

La cantante colombiana Marbelle sorprendió a todos sus fanáticos con una imagen en la que deja ver su tonificado abdomen, además del gran tatuaje que lo cubre.

La fotografía la compartió en su cuenta de Instagram luego de un evento al que acudió en la ciudad de Ibagué, que hace parte de su gira Planchando el despecho, en el que compartió escenario con las también cantantes Yolanda Rayo, Carolina Sabino, Laura Mayolo y Majida Issa.

Por esta imagen, Marbelle recibió muchos halagos y buenos comentarios por parte de sus seguidores en la red social.

“Hermosa, tu esencia es lo que hace verte siempre divina, no la pierdas por nada del mundo“, fue uno de los mensajes que le dejaron.

Aunque fueron muchos más los mensajes positivos, algunos seguidores la criticaron y aseguraron que en ‘Lo sé todo‘, programa que presenta en Canal 1, se ve más ‘rellenita’.

Marbelle ya ha dejado claro que poco le importa lo que opinen sobre ella y su apariencia. Tanto que hace unas semanas se tomó sus redes sociales para dejarles un contundente mensaje a las criticonas.

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas, feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida… también para decirles que la flacura me sienta muuuy bien… igual que el amor“, dijo Marbelle en su mensaje.

Y no solo eso, continuó: “también para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara… jamás!!! Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré… pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidiaaaa. En lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia! ahhhhh! y para terminar… si!! me maquillo y le pongo el filtro que se me de la gana a mis fotos… algún problema pendejas?”