Marbelle no aguantó más y respondió fuertemente a quienes la critican 

La cantante colombiana Marbelle se tomó sus redes sociales para dejarles un duro mensaje a las personas que todo el tiempo la están criticando.

La artista expresó su molestia contra quienes critican su cuerpo, su piel y dicen que está llena de botox. (Lee también: Marbelle, en una candente sesión de fotos en lencería)

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas, feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida… también para decirles que la flacura me sienta muuuy bien… igual que el amor“, dice Marbelle en su mensaje.

Y no solo eso, así continúa: “también para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara… jamás!!! Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré… pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidiaaaa. En lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia! ahhhhh! y para terminar… si!! me maquillo y le pongo el filtro que se me de la gana a mis fotos… algún problema pendejas?“.

Esta es la foto en la que compartió el contundente mensaje que fue celebrado por muchos de sus seguidores.