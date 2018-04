Marbelle enloqueció a sus fans con una atrevida foto en tanga 

La cantante y presentadora Marbelle sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una foto muy provocativa.

La estrella colombiana se destapó y dejó al descubierto la delgada figura que ahora luce y un tatuaje que pocos conocían.

La imagen, en la que aparece en tanga, desató la locura de todos sus fanáticos que no han dejado de elogiarla y piropearla en la red social. (Lee también: Marbelle, en una candente sesión de fotos en lencería)

“Relax… ahí vamos, poquito a poquito“, escribió la artista en la fotografía que ya suma más de 100 mil ‘me gusta’.

La presentadora de ‘Lo sé todo’ sigue demostrando que se siente muy cómoda con su cuerpo y que poco le importan las críticas.

Hace unos meses publicó una foto de su abdomen y un contundente mensaje para todas las que la critican.

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas, feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida… también para decirles que la flacura me sienta muuuy bien… igual que el amor“, escribió Marbelle.

Y no solo eso, así continuó: “también para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara… jamás!!! Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré… pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidiaaaa. En lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia! ahhhhh! y para terminar… si!! me maquillo y le pongo el filtro que se me de la gana a mis fotos… algún problema pendejas?“.