Manuela Gómez recibió críticas por publicar fotos sin maquillaje y así respondió 

La ex Protagonista de Nuestra Tele y ahora empresaria, Manuela Gómez, dejó claro que poco le importan las críticas y que lo que más cuenta para ella es que se sienta cómoda.

Así lo expresó por medio de un mensaje, en el que respondió a quienes la critican por sus fotos en las que sale sin maquillaje.

“Muchos me critican que porque no me maquillo y no me arreglo. Pienso que así me siento bien y muy bonita y eso es lo único que importa. Sentirme bien así como soy sin importarme las críticas”, escribió junto a esta imagen en la que se le ve muy natural.

En otras imágenes, Manuela Gómez también se ha dejado ver con un look muy natural y feliz por ello.

“Ser diferente no es malo, lo malo es olvidarme de lo que soy por tratar de aparentar algo que nunca ha existido”, dijo en esta foto.