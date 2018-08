Maluma, tildado de mentiroso tras hacer montaje de un video de Carmen Villalobos

Maluma sigue dando de qué hablar, ya sea distintas noticias a nivel internacional o en las mismas redes sociales. Sus publicaciones y canciones siguen siendo tema de conversación y críticas, pues muchos catalogan su trabajo como algo machista.

Sin embargo, recientemente su cuenta personal y oficial de Instagram volvió a ser blanco de críticas y burlas debido a un video que compartió en su perfil gracias a la función ‘repost’ que ofrece la aplicación.

Todo comenzó cuando el paisa empleó esta herramienta y publicó un clip de la famosa actriz Carmen Villalobos, quien se encontraba bailando frente al celular aparentemente el tema ‘Mala Mía’, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En el material audiovisual se puede observar como la modelo se mueve sensual y con bastante ritmo en un espacio descubierto. Lleva puesto un short blanco y un top negro, con unas zapatillas deportivas. (Lee también: Critican a Maluma por errores de Photoshop en la portada de ‘Mala Mía’)

Esto fue realizado por el artista, ya que ha buscado difundir y hacer viral un nuevo reto o Challenge llamado #BailandoMalaMia (similar a XChallenge y DuraChallenge), compartiendo contenido de otras personas haciendo coreografías de nuevo sencillo.

Sin embargo, no todo salió como él esperaba puesto que al momento de replicar el video, muchos usuarios que lo siguen en Instagram arremetieron contra el cantante de música urbana, acusándolo de mentiroso por utilizar un montaje para promocionar su trabajo.

Tal como lo señalaron algunos seguidores de Maluma, el clip es un montaje realizado por alguien más, ya que ese contenido fue compartido por la misma Carmen Villalobos en su cuenta oficial de Instagram y fue creado para el ‘#DuraChallenge’, éxito de Daddy Yankee.

El video original fue publicado por la actriz el 17 de febrero de este año y cuenta con más de 655 mil likes. Además, es mucho más extenso del que compartió el cantante colombiano.

“Qué oso Maluma, este es el baile que ella hizo para el #DuraChallenge. Debes ser más cuidadoso y debes borrarlo”, “Ehhh not real video bro…”, “Ella no baila tu canción, es más, no baila, deja los montajes”, “Pobre iluso eso es un montaje”, entre otros mensajes se logran ver en el post del paisa.

Hasta el momento el artista no se ha pronunciado respecto a las críticas y no ha eliminado la publicación que tanta polémica ha causado entre los usuarios de Instagram. Por su parte Carmen Villalobos tampoco se ha referido a lo sucedido.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital