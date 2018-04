Maluma publica por primera vez una romántica foto con su novia

El artista colombiano Maluma y Natalia Barulich siguen consolidando la relación amorosa que el cantante confirmó hace algunos meses.

Con una romántica foto, Maluma les mostró a todos sus seguidores que está más feliz que nunca por su relación con ella.

Esta es la primera vez que el cantante se muestra públicamente con la modelo cubana, a quien conoció hace un año durante la grabación del video de ‘Felices los 4’. (Lee también: Maluma y su novia se hicieron un tatuaje para demostrar su amor)

“Me haces sonreír“, escribió Maluma en la imagen que ya tiene más de un millón de ‘me gusta’.

You make me smile 🖤❤ Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Abr 15, 2018 at 5:47 PDT

Los rumores de la la nueva relación del intérprete de ‘Corazón’ se dieron durante un viaje a Italia, en donde se les vio juntos en diferentes lugares.

Luego de ese viaje, en el que Maluma desfiló para la marca Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, el artista confirmó a un programa de Telemundo que efectivamente estaba saliendo con Natalia.

“Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas: un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que es algo fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, y me apoya, y me quiere… como nunca me habían visto“, dijo en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

El cantante confesó también que quiere ser un “padre joven“, aunque todavía no es el momento indicado y “faltan muchas cosas por venir”.

En otra ocasión, Natalia Barulich compartió una historia en Instagram para celebrar el cumpleaños de Maluma.

“Feliz cumpleaños a Juan Luis, el hombre más atractivo, talentoso y humilde, y además con un alma hermosa“, escribió en ese entonces.