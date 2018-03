Maluma habló sobre su beso con Marc Anthony 

Hace unas semanas los usuarios de redes sociales enloquecieron con un beso que le dio Marc Anthony a Maluma durante un concierto de la Fundación Maestro Cares.

El momento quedó registrado en un video en el que se ve a los dos artistas en tarima interpretando ‘Felices los cuatro’ en versión salsa, cuando de repente Marc Anthony le da un beso, aunque poniendo una de sus manos entre sus labios.

Durante el mismo concierto Maluma besó a su novia Natalia Barulich, que se subió al escenario y le dio un apasionado beso que también rodó por las redes.

Pero sin duda su momento con Marc Anthony fue el que más se robó las miradas y del que todos hablaron.

Tanto fue el alboroto por el beso entre los dos artistas, que durante una entrevista con Despierta América le preguntaron sobre el tema.

“¿Como besa Marc Anthony?”, fue lo que le preguntaron al artista, que de una tomó la pregunta con mucho humor.

“Yo no sé, pregúntenle a JLo. Yo no me he besado a Marc. Yo no sé, pregúntenles a las que han sido novias de Marc porque a mí no me ha besado todavía. Es más, quiero pero como que no se deja“, dijo Maluma.