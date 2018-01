Maluma confirmó su romance con la modelo Natalia Barulich

El artista colombiano Maluma por fin confirmó que tiene una relación con la modelo Natalia Barulich, a quien conoció hace un año durante la grabación del video de ‘Felices los 4’.

Luego de los rumores y fotografías que salieron a la luz de los dos durante un viaje por Italia, el artista reveló que está saliendo con la modelo cubana-croata.

Una publicación compartida por Ritmohispano (@ritmohispano) el Ene 18, 2018 at 12:07 PST

“Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas: un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que es algo fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, y me apoya, y me quiere… como nunca me habían visto“, dijo en entrevista para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

El cantante confesó también que quiere ser un “padre joven“, aunque todavía no es el momento indicado y “faltan muchas cosas por venir”.

Natalia Barulich celebró con Maluma su cumpleaños y se encargó de expresarle todo su amor a través de sus redes sociales.

“Feliz cumpleaños a Juan Luis, el hombre más atractivo, talentoso y humilde, y además con un alma hermosa“, escribió en esta historia en Instagram.