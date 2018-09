Madre de Demi Lovato habla del estado de salud de la cantante

Dianna De La Garza, madre de la cantante Demi Lovato, habló sobre el estado actual de la cantante, quien sufrió el pasado 23 de julio una sobredosis de opioides que la puso al borde de la muerte.

El 5 de agosto, dos semanas después de su hospitalización, la exestrella de Disney publicó un comunicado en sus redes sociales en el que manifestó: “Siempre he sido transparente con mis problemas de adicción. Aprendí que esta enfermedad no es algo que se desvanece con el tiempo, es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho. Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva. A mis ‘fans’ por todo su amor y apoyo durante todo este tiempo. Su buena energía y oraciones me han ayudado a navegar por este momento tan difícil”.

Desde entonces, Demi Lovato se ha mantenido fuera del ojo público sin saberse nada sobre su estado de salud. Sin embargo, su madre Dianna De La Garza rompió el silencio y expresó en medio de una entrevista con Newsmax TV, que aquel día ha sido el peor de sus vidas. Después de haber sido informada por la asistente de la cantante sobre lo ocurrido, “Dallas, Madison (hermanas de Demi) y yo saltamos del auto y corrimos hacia la sala de emergencias para estar a su lado. Ella no lucía para nada bien. Estaba en mal estado. Pero le dije, ‘Demi, estoy aquí. Te amo’. En ese momento me respondió, ‘También te amo'”, reseña E! Online.

Y agregó, que actualmente, “Ella está feliz, saludable. Trabaja en su sobriedad, tiene la ayuda que necesita”.

La intérprete de ‘Cool for the Summer’ ha lidiado con sus adicciones a las drogas y al alcohol desde que era una adolescente, probó por primera vez la cocaína a los 17 años de edad, en ese momento trabajaba para Disney Channel. Rápidamente generó una dependencia a esta droga que la llevó a tocar fondo a los 19 años. Luego de que gran parte de su equipo amenazara con renunciar si no entraba a rehabilitación, la artista cedió logrando estar sobria por seis años.

Paralelamente también batalló contra la bulimia y sus problemas con la bebida. Sin embargo, aunque logró mantenerse alejada por un buen tiempo de las drogas y el alcohol, su lucha contra la bulimia ha sido más difícil, “una guerra que no ha podido ganar”, algo que confesó en su documental ‘Simply Complicated’, estrenado en octubre de 2017.

