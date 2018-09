Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, muere por aparente sobredosis

El rapero Mac Miller, exnovio de la cantante Ariana Grande, falleció este viernes a sus 26 años tras una aparente sobredosis, según informó el medio especializado en entretenimiento TMZ.

De acuerdo con este portal de noticias, Malcolm James McCormick, nombre real del artista, fue hasta comienzos de este año la pareja de la cantante Ariana Grande, con quien grabó las canciones ‘The Way’ y ‘My Favorite Part’.

Mac Miller recientemente tuvo una participación en la película ‘Scary Movie 5’, junto a Snoop Dog, aunque se trató de una pequeña intervención.

Su carrera empezó a tener mayor recordación internacional luego que Miller tuviera breves apariciones en programas de MTV como ‘Ridiculousness’, ‘This Is how I made It’, y ‘Punk’d, Late Night with Jimmy Fallon’, entre otros.

Por Iván Hernández – Sistema Integrado de Información