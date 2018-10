Luisa Fernanda W fue duramente criticada por su presentación en el Reinado

La nueva edición del Reinado de la Belleza que se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre en las horas de la noche, dio bastante de qué hablar luego de una serie de situaciones que se presentaron durante la emisión.

Por una parte, los comentarios estuvieron enfocados en el desempeño que tuvieron los presentadores del evento en cada espacio que se dispuso para entrevistar, explicar y hasta amenizar el ambiente.

Puede interesarte: Luisa Fernanda W y Legarda se hicieron un tatuaje para sellar su amor

Tras chistes y opiniones llenas de humor, Carolina Gómez fue protagonista de algunos memes y publicaciones que se centraron en el comentario que dio como consejo a las candidatas antes de la ronda de preguntas.

Ahora, el nuevo blanco de críticas fue Luisa Fernanda W, la joven estrella de YouTube, quien trabajó como presentadora de los backstage de la ceremonia de coronación de Miss Colombia que se llevó a cabo en Medellín, junto al cantante Legarda.

Mi rotundo pésame a quienes estudiamos comunicación para ser practicantes sin sueldo y a quienes aspiran ser youtubers para llegar a presentar como Luisa Fernanda W. #RumboAMissUniverso — Melissa Betancourth (@Melbetancourth) 1 de octubre de 2018

No obstante, al convertirse en las estrellas del detrás de cámaras, ambos influenciadores digitales recibieron fuertes comentarios de distintos usuarios de redes sociales que afirmaban que los jóvenes no supieron hacer su respectivo trabajo en el evento, pues estaban nerviosos y no estaban enfocados.

Lee también: “Piensen un poquito antes de pensar”, Carolina Gómez se ríe de su propio ‘lapsus linguae’

Algunas publicaciones se centraron en el tipo de comentarios que dieron los youtuber, las actitudes que tuvieron frente a la cámara y la poca naturalidad que mostraron.

“Mi rotundo pésame a quienes estudiamos comunicación para ser practicantes sin sueldo y a quienes aspiran a ser youtubers para llegar a presentar como Luisa Fernanda W”, “Mínimo les hubieran enseñado clases de improvisación, de apuntador, manejo de cámara y micrófono”, “Luisa Fernanda W solo dice: Nada, pero bien, nada y pues nada”, entre otros trinos que se logran leer en Twitter.

Yo, cada vez que escucho a Luisa Fernanda W. pic.twitter.com/4EEzWttfnx — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) 1 de octubre de 2018

Entiendo los nervios y lo que es hacer un programa en vivo y en directo pero esa niña Luisa Fernanda W y el otro muchacho que no se cómo se llama mínimo les hubieran enseñado clase de improvisación, de apuntador, manejo de cámara y micrófono. A la próxima mínimo considerenlo. — Jeferson Rubiano™ (@JeferOficial) 1 de octubre de 2018

Cada vez que Luisa Fernanda W dice: Nada, pero bien, nada y pues nada #RumboAMissUniverso pic.twitter.com/PoLyXbEjw7 — 🌻 (@xbyundoll) 1 de octubre de 2018

Las críticas no pararon y Luisa Fernanda W decidió hacer un video para hablar sobre la situación y explicar cómo fue la experiencia de presentar en el reinado.

Sobre los comentarios negativos reflexionó que “no solamente se maltrata con un golpe o con un arma, también se maltrata, y peor, con palabras” y concluyó que no “puedes dejar que ciertas situaciones te definan como persona” y hay que luchar por lo que uno quiere a pesar de las críticas.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital