Luciano D’Alessandro reveló por qué lo agredieron en un bar de Bogotá

Cuando todo parecía sonreírle al actor venezolano, Luciano D’Alessandro un hecho sin precedentes lo agarró por sorpresa luego de haber salido a rumbear con otros actores de ‘La ley del Corazón’, como Mábel Moreno e Iván López.

Y no es para menos pues en el prestigioso bar 4:40 del norte de Bogotá, el protagonista de la misma novela fue agredido por un sujeto luego de tomarse una selfie con un par de jóvenes.

“Yo cogí el teléfono para la selfi, cuando un hombre jala a una de ellas. Tomé la foto y me di la vuelta, de pronto me pegan con un hielo en la cabeza. Volteo y era el mismo tipo celoso”, mencionó D’Alessandro en entrevista para TVyNovelas.

“Esa parte no es chévere, porque no puedo disfrutar de un lugar nocturno. Ahora todas las reuniones son en casas. Antes podía salir tomado, porque me gustaba la rumba, y no pasaba nada. Mucha gente me ha dicho: ‘Aprovecha, que son tus 15 minutos de fama’, y yo no comparto eso. ¡Me niego a ponerle límites a mi carrera! Llevo 17 años actuando y no es para una fama cortica, sino bien larga”, puntualizó el actor.