Lucía Aldana reaparece luego de sufrir grave accidente en Exatlón

Pese a que cumplía una destacada actuación en todas las competencias deportivas, hace una semana debió abandonar el reality luego de haber sufrido un aparatoso accidente que impresionó a los televidentes.

La Señorita Colombia 2012 cayó de una torre mientras intentaba tomar unos aros para descender rápidamente. Lucía Aldana se vino abajo a una pequeña piscina a una altura considerable y las cosas se pusieron muy mal. Luego de hacer todos los exámenes se confirmó que se fracturó una de sus rodillas tras la precipitosa caída.

Hoy, una semana después de la emisión del programa, Lucía Aldana reapareció en redes sociales con una fotografía no muy alentadora. La exreina está tendida en una camilla con una de su pierna izquierda enyesada.

Pese a permanecer en difíciles condiciones físicas, Lucía Aldana una vez más sacó lo mejor de sí para agradecerles a todos los que se han interesado por su estado de salud.

“Estoy muy feliz de poder saludarlos por aquí y decirles que después de varios días internada y en observaciones en una clínica de Santo Domingo en República Dominicana, anoche viajé a Colombia para continuar con mi recuperación”, señaló.

Y agregó: “Cómo algunos pudieron ver, tuve una fuerte caída donde todo el peso de mi cuerpo cayó en mi pie izquierdo causando en éste una fractura en la tibia y destrozando casi por completo mi rodilla, comprometiendo los ligamentos, meniscos, la rótula y el cartílago, por todo lo anterior, tuve que ser intervenida quirúrgicamente y conté con la gran bendición de estar en manos de un excelente especialista en República Dominicana. Debo guardar mucho reposo, y tener un largo y arduo trabajo de recuperación”.

Dijo además que se siente mucho mejor y con ganas de seguir adelante. Y aunque no tiene fuerza físicamente, aseguró estar con su corazón y espíritu fuertes.

“Me espera una recuperación bastante larga y estoy tranquila con ello, aunque no puedo esconderles que me ha costado mucho el hecho de no estar en Exatlon y de haber salido de esta forma tan dolorosa“, sostuvo.

Finalmente dijo que su paso por Exatlon ha sido “de lo mejor que me ha podido pasar en mi vida y sin dudarlo le volvería a decir Sí y mil veces Sí a esta grandiosa experiencia”.

Una publicación compartida por Lucia Aldana (@luciaaldana) el 15 de Jun de 2018 a las 3:34 PDT

Por Germán Espejo – La FM