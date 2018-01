Los mejores memes y reacciones de los Premios Grammy

Los premios Grammy se entregaron el domingo en Nueva York y no pudieron faltar las reacciones y divertidos memes sobre la ceremonia.

Bruno Mars fue el gran ganador y en otras categorías se destacaron Kendrick Lamar, Alessia Cara, Ed Sheeran, Shakira y Residente.

(Lee también: Shakira celebró su premio Grammy con este emotivo mensaje)

Este es un recuento de las mejores reacciones que vimos en las redes.

“Cuando tus padres necesitan calmarse”.

When your parents need to relax #Grammys pic.twitter.com/6fyayG91Az

— BET (@BET) January 29, 2018