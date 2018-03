Los atrevidos piropos de Alejandra Azcárate a Falcao

La comediante Alejandra Azcárate no pudo ocultar su amor por Falcao y así lo demostró con un atrevido mensaje.

Durante una reciente visita que hizo a Francia, Alejandra tuvo la oportunidad de encontrarse con el jugador del Mónaco e intercambiar un divertido momento.

El encuentro quedó registrado en un video en el que la también presentadora le pregunta a Falcao cómo hace para controlar el ‘frizz’ de su pelo.

“Aquí estoy en Francia con este personaje que me imagino que no lo conocen. ¡Yo estoy loca con mi ‘Tigre’! Y quiero aprovechar para preguntarle, que nos ayude a las mujeres, ¿cómo hace uno para quitarse el ‘frizz’; que tú no tienes ese problema”, dice Alejandra.

El ‘Tigre’, con muy buen sentido del humor, le responde que él también tiene ese problema pero que “no hay nada que no se pueda resolver en la peluquería” y luego de que le pregunten si usa plancha, Falcao asegura que no la usa.

El divertido encuentro no solo llamó la atención, sino también el atrevido mensaje que publicó Alejandra, en el que se declara “rasgadas por el Tigre”.

“Quiero decirles que en persona es matador. Las pestañas, la boca, la simpatía, la frescura, el fundillo duro como de madera, mejor dicho para qué les cuento… Qué cosa tan bien hecha. Querida Lorelei: Con tu permiso me declaro rasgada por el tigre“, escribió.

El mensaje causó mucha gracia y varios de los seguidores de Alejandra Azcárate le hallaron la razón y también piropearon al colombiano.