Lorena Meritano muestra con orgullo sus cicatrices y critica los estereotipos de la mujer ‘ideal’

Lorena Meritano durante meses se ha convertido en una de las imágenes más importantes en la lucha contra el cáncer de seno. No obstante, la forma en que superó y combatió esta enfermedad la ha transformado en uno de los símbolos emblemáticos en la sociedad.

Ahora, tras lograr dejar atrás un daño tan grande como este en su salud, la actriz se ha empeñado en ayudar y aconsejar a todas las mujeres a través de proyectos y redes sociales para que prevengan esta enfermedad a toda costa.

Sin embargo, recientemente la argentina decidió compartir de nuevo en sus cuentas oficiales tres fotografías de su pasado con dos propósitos concretos. En las imágenes que publicó se puede ver un collage de su juventud donde lucía completamente sana y enérgica; en otra aparece mostrando la cicatriz que le dejó la operación para combatir la enfermedad y por último su actual apariencia tras salvarse de esto.

Uno de los fines de este post era alentar a todas las mujeres que atraviesan el mismo proceso de salud, dejando en claro que nada es imposible y que todo se puede lograr con mucho cuidado. En segundo lugar, la artista envió un mensaje en contra de los estereotipos femeninos que existen actualmente respecto a la belleza en una mujer.

Tras años de estar dentro de la industria de los medios, Meritano aseguró que las mujeres no tienen que sentirse identificadas o representadas por los medios de comunicación, ni por la publicidad, pues lo verdaderamente importante se sale de la belleza y se concentra en lo que lleva dentro cada persona.

De esta manera, la intérprete ha dejado claro que “lo esencial es invisible a los ojos” y solo pocos logran observarlo de manera real.

También aprovechó su publicación para definir lo que para ella es una “mujer real”, pues ella se considera de esta forma por las cosas que conserva en su personalidad. Por tal motivo, decidió compartir estas tres imágenes donde luce completamente diferente, para así dejar en evidencia que no importa la apariencia, sino lo que lleva cada uno en su interior.

Al final del mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter, Lorena Meritano sostiene que siempre se ha amado, respetado y aceptado tal cual es, sin importar las circunstancias de la vida.

“Nací y moriré real. Me he aceptado, respetado y amado como soy. Soy una “mujer real” en las tres fotos. Así me sentí siempre, en todas las circunstancias de mi vida”, escribió la actriz.

“No soy hipócrita, soy auténtica y mi mensaje fue y será siempre: ‘Lo esencial es invisible a los ojos’”, añadió.

La publicación tuvo gran acogida por parte de sus seguidores, quienes la felicitaron y halagaron por este proceso que la ha fortalecido como mujer. No obstante, la artista argentina siempre se ha destacado por responder los mensajes que le envían sus seguidores por cada una de las redes sociales que tiene.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital