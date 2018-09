Lorelei Tarón se siente indignada por las mujeres que le coquetean a Falcao

Lorelei Tarón, pareja sentimental de Falcao García y reconocida cantante de música cristiana, ha llamado la atención de diferentes usuarios en redes sociales, luego de que a través de un famoso juego de Instagram realizara un comentario referente a las mujeres que le escribían y coqueteaban a su esposo.

En la red social existe una herramienta que le permite interactuar a distintos internautas con las historias en las cuentas de sus seguidores. Esta opción se llama ‘Hazme una pregunta’ y está disponible en todos los perfiles que están suscritos a la app.

La función de esta herramienta permite a las personalidades famosas de Instagram abrir un espacio de conversación con sus fanáticos, al responder distintas preguntas que ellos realizan en un campo abierto dentro de la publicación.

Este fue el caso de Tarón, quien decidió compartir un momento con sus seguidores al abrirles la puerta para que conocieran más detalles de su vida y de la de su familia.

Entre las inquietudes que surgieron de los usuarios de Instagram, se destacó una pregunta que estaba enfocada en las mujeres que codician y le coquetean al jugador colombiano en su vida diaria.

“¿No sientes celos de saber que tu esposo es codiciado por cualquier cantidad de mujeres?”, es el interrogante que se puede leer en el post de la argentina.

“Mmm, no, indignación cuando veo alguna mujer regalarse, pero celos no. Creo que los celos a veces vienen cargados de inseguridad en uno mismo. Yo he trabajado mucho esta parte en mi vida, la seguridad en una mujer es todo”, respondió Lorelei Tarón con una fotografía suya de fondo.

No obstante, afirmó que para ella lo único indignante es ver cómo una mujer se regala y se ofrece a un hombre de la forma en que lo hacen algunas.

En otra pregunta algunos usuarios quisieron saber si ella y Falcao querían tener más hijos a parte de los tres que ya tienen actualmente.

“Esta es una de las preguntas que más me han hecho. Tengo tres y me encantaría uno o dos más; si son mellizos/as o gemelos/as mejor”, afirmó la cantante.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital