Lo que le respondió J Balvin a Aleks Syntek por criticar el reggaetón

El cantante mexicano Aleks Syntek generó polémica con un video publicado en su cuenta de Instagram en el que critica el reggaetón.

El artista se encontraba en el aeropuerto cuando escuchó en uno de los televisores de lugar la canción ‘Se Pone Caliente‘ de Jowell y Randy ft JBalvin.

Syntek no pudo evitar fijarse en la letra de este éxito de reggaetón. (Lee también: Así respondió Anitta a periodista que insinuó que se acuesta con J Balvin)

“10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto “se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo”. Dejen la música para ANTRO pornográficas para los antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer“, escribió en la red social junto a un video que ha dado mucho de qué hablar.

“Mis hijos no tiene porqué ver ni escuchar esto en los lugares públicos a esta hora“, agregó.

Su crítica generó cientos de reacciones, entre quienes lo apoyan y los que dicen que exagera y que hay que respetar los gustos de cada quien y la diversidad musical.

Entre quienes se pronunciaron al respecto está el propio J Balvin, que le compartió un mensaje en tono conciliador pero contundente.

“Necesitas un abrazo hermano. Necesitas cariño, afecto y mucho amor! @syntekoficial como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias, eleva tu conciencia a lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos“, fue la respuesta que le dio el colombiano.