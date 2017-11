Lo mejor de los AMAs

Los Ángeles recibió como siempre personalidades del mundo del entretenimiento para la entrega de los American Music Awards 2017 y esto fue lo más destacado en las redes sociales.

Selena Gomez sorprendió a todos en su paso por la alfombra roja con su nuevo look.

El debut de BTS, la boy band coreana que fue tendencia en todas las redes sociales.

Bruno Mars coronándose rey de la noche se llevó 7 galardones entre esos “artista del año” . El no fue a la gala porque está de gira por Sudamérica.

Wow! Thank you everyone at @AMAs so much. I️ love you Hooligans! This is all because of you. And we’ve only just begun 🎶 🥂 https://t.co/LhtnbSlVA2

— Bruno Mars (@BrunoMars) November 20, 2017