Liss Pereira sorprende con la noticia de su embarazo

La comediante Liss Pereira confirmó a través de un emotivo mensaje en Instagram que está embarazada.

La estrella colombiana está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Ricardo Quevedo, con el que ya lleva varios años de romance.

“Si hace unos años me hubieran preguntado cómo iba a ser mi vida hoy, de ninguna manera habría acertado, no sabría que iba a estar así de enamorada, así de acompañada y así de feliz, no sabría que la meta de los kilos menos perdería sentido y en lugar de eso llegaría a mis 32 con unos kilos de más pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor, de un amor que empezó a crecer dentro de mi“, es parte del mensaje que dejó en Instagram.

La revelación tomó a muchos por sorpresa, pues ni siquiera sabían que tenía una relación con el comediante Ricardo Quevedo.

Por su parte, Quevedo compartió otro mensaje en el que además de felicitar a su novia por su cumpleaños, bromeó con el hecho de que su relación no sea tan pública.

“Casi no andamos hablando en redes de nuestra relación porque creemos que la privacidad es una de las cosas más valiosas en el amor. Pero igual ustedes saben, porque son chismosos y no son bobos“, expresó.