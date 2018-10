Lindsay Lohan protagoniza una nueva polémica por culpa de este video

La actriz estadounidense Lindsay Lohan ha creado controversia recientemente por señalar a una familia de refugiados de ser traficantes de niños.

Lohan transmitió los hechos, ocurridos el pasado viernes en Moscú, por medio de un ‘Live’ que hizo en su cuenta de Instagram. En el video se ve cómo la actriz se acerca a una pareja de refugiados sirios, según ella, que están sentados en la calle en compañía de dos niños y les pregunta inicialmente si necesitan ayuda.

Sin embargo, las cosas rápidamente pasaron de claro a oscuro, cuando Lindsay empieza a convencer a los pequeños de que se vayan con ella. “No deberían estar durmiendo en el suelo… Son niños y eso no es justo”, reseña Infobae.

Ante la petición de la protagonista de ‘Chicas pesadas’, la familia toma la decisión de irse del lugar huyendo de ella. Empero, la actriz los persigue mientras les grita en inglés y en árabe: “están traficando niños, de acá no me voy sin ustedes, ahora ya sé quiénes son, no se metan conmigo”.

Lindsay Lohan trató de secuestrar a dos niños porque creía que eran parte de una cadena de trata de personas mientras que hablaba inglés con un acento muy raro. Y todo en vivo desde su cuenta de Instagram WTF! pic.twitter.com/JLVyeqf1Lk — Paul Lando (@paul_lando) 29 de septiembre de 2018

Sin embargo, la familia continúa en silencio su rumbo hasta que Lindsay Lohan intenta tomar de la mano a uno de los menores, en ese momento, la mujer, que aparentemente es la madre de los niños, en medio de un forcejeo logra librarse de la persecución de la actriz.

Posteriormente Lindsay entre lágrimas le dice a sus seis millones de seguidores que se siente “muy asustada”.

El video ha generado todo tipo de reacciones entre los que apoyan a Lindsay y los que están en su contra señalándola de racista por pensar que todos los sirios son personas malvadas.

Hasta el momento la actriz no se ha manifestado al respecto.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital