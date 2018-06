Lina Tejeiro preocupa a sus fans tras revelar que padece una dura enfermedad 

La actriz Lina Tejeiro alarmó a todos sus seguidores en las redes sociales luego de compartir una fotografía en la que aparecía en el hospital.

Tras la angustia de sus fanáticos y luego de que muchos indagaran por su estado de salud, la estrella de ‘La Ley del Corazón’ decidió compartir a través de algunas historias en Instagram el motivo por el que se encontraba hospitalizada.

“Siempre he sufrido de los riñones y me dan ciertas crisis cada cierto tiempo y hoy fue una de ellas. Logré llegar a tiempo a la clínica para que no empeorara. Gracias a Dios parece que no fue tan grave como antes”, explicó.

Lina Tejeiro confiesa que siempre ha sufrido de los riñones. pic.twitter.com/Nttg8xITEI — Gisseth Bibiana (@GissethBibiana) 19 de junio de 2018

De paso, Lina reveló que padece de pielonefritis, una infección que afecta a los riñones y la pelvis renal, y que la ha hecho pasar por situaciones muy complicadas.

“Mis riñones son muy delicaditos. Ustedes no saben, me ha pasado de todo. He tenido cálculos, me dio pielonefritis y me han encontrado sangre en un riñón“, dijo.

La actriz aprovechó también para agradecerles a todos los que se preocuparon por su estado de salud y dar un parte de tranquilidad: “Por fin me voy para mi casa, con unas indicaciones del doctor; mucho líquido, poquitos tacones y no aguantarme el chichí“.

Lina Tejeiro no solo puso a hablar a sus fanáticos de este tema, sino también sobre su antigua relación con el cantante Andy Rivera luego de que publicara una historia en la misma red social en la que aparecen juntos.

Después de 5 meses de haber confirmado a través de un comunicado su ruptura, la artista compartió este video en el que sale muy sonriente junto al cantante y su hija Hellen.

Por cuenta de esta video sus seguidores se preguntan si retomarán su relación amorosa.