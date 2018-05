Lina Tejeiro le hizo show de celos a Greeicy Rendón 

La amistad entre Lina Tejeiro y Greeicy Rendón está a prueba de todo.

Una boleta fue el motivo de un divertido show de celos que le hizo Tejeiro a la cantante, en el que además metió a la YouTuber Luisa Fernanda W.

La actriz de ‘La ley del corazón’ quería ir a uno de los conciertos de ‘Amantes tour’ y le pidió a Greeicy Rendón que la invitara, pero al parecer su gran amiga la ignoró.

Por eso empezó su escena de celos que compartió en varias historias de Instagram. (Lee también: El diminuto short con el que Lina Tejeiro le dice a los criticones que la dejen “andar empelota”)

“¡Claro, Greeicy a mí no me contesta rápido porque como yo no soy Luisa Fernanda W! Pero listo, todo bien, gracias. Háganme el favor y le escriben a Greeicy que me invite, que yo quiero ir“, dijo Lina en uno de sus videos.

La presión de sus seguidores fue tanta que al final consiguió que Greeicy le regalara la boleta para ir a uno de los conciertos.

“Oigan, gracias. La ‘Raji’ ya me contestó, ya me invitó. Nos vamos para ‘Amantes tour’… Que gracias ‘Raji’. Que allá nos vemos. Qué Dios le pague, que yo no tengo con qué“, bromeó al final.

Estas son las historias que publicó Lina Tejeiro.