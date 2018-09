Lily Allen confesó que le pagó a mujeres para tener sexo

La cantante británica Lily Allen, recordada por éxitos como ‘Smile’ o ‘Fuck You’ está ad portas de estrenar su libro ‘My Thoughts exactly’, el cual saldrá a la venta el próximo 20 de septiembre. En este libro de memorias la artista narrará los episodios más oscuros de su vida, que estarán enfocados principalmente en su carrera musical.

Precisamente uno de ellos ha llamado la atención del público, Lily Allen previendo la situación, ha decidido coger el toro por los cuernos y hablarles lo más directa y sinceramente posible a sus seguidores sobre el momento en el que tenía sexo con trabajadoras sexuales con el ánimo de no sentirse sola. Esto, aparentemente mientras estaba casada.

Por medio de sus redes sociales, Allen ha afirmado que en ‘My Thoughts Exactly’ hablará de los difíciles días que pasó “en la era la era de Sheezus”, es decir, su cuarto álbum de estudio lanzado en 2014. Durante esta época la cantante estaba casada con Sam Cooper, de quien se separó en 2015 y se divorció oficialmente este año.

Anteriormente la intérprete de ‘Smile’ ya había reconocido que le había sido infiel a Cooper,, sin embargo, sus más recientes declaraciones respecto de sus encuentros sexuales con trabajadoras sexuales han asombrado a sus ‘fans’.

“En mi libro detallo algunas cosas de mis días oscuros en la era de Sheezus. Me acosté con mujeres ‘escorts’ cuando estaba de gira porque estaba perdida, sola y buscando algo. No estoy orgullosa, pero tampoco avergonzada. Ya no lo hago más”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

Luego agregó, “Esta soy yo: Lily Allen. Soy una mujer. Soy madre. Fui una esposa. Bebo. He tomado drogas. He amado y me han decepcionado. Soy un éxito y un fracaso. Soy una compositora. Soy una cantante. Soy todo esto y más. Cuando las mujeres comparten sus historias, en voz alta, clara y honestamente, las cosas comienzan a cambiar para bien. Ésta es mi historia”, reseña El Clarín.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital