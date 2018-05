Le dicen “vulgar” a Greeicy Rendón por atrevido gesto en un concierto 

La cantante Greeicy Rendón levantó toda una polémica luego de un concierto que dio en la ciudad de Barranquilla.

La también actriz se encontraba en tarima y aprovechó un momento de descanso para hablar de los hombres. Manifestó que ellos solo buscan intimidad con las mujeres.

“¡Qué va! Uno sabe que lo único que ellos quieres es vea…“, dijo Greeicy mientras tocaba su parte íntima. (Lee también: Lina Tejeiro le hizo show de celos a Greeicy Rendón)

El polémico momento quedó grabado en un video que enloqueció a los usuarios de las redes sociales, que no han dejado de hablar y comentar sobre el tema.

Muchos calificaron a Greeicy como “vulgar” y “ordinaria” luego de esto y, además, aseguraron que es un gesto inapropiado teniendo en cuenta que muchos de sus fanáticos son niños y adolescentes. Otros por el contrario no le ven nada de malo e incluso la defienden, pues siempre se ha mostrado sin tapujos y ha expresado su personalidad como es.

“Me has decepcionado con esto… no puedes generalizar y muy mal ser tan vulgar en un escenario. Deberías representar mejor a las mujeres colombianas, qué vergüenza“, fue una de las críticas que recibió. (También te puede interesar: La falla de vestuario que casi deja desnuda a Greeicy Rendón en pleno show)

A pesar de los comentarios negativos, varios aprovecharon para apoyarla: “A ver ahora es malo decir la verdad mojigatos“, “tanto escándalo por una tontería de esas, país de doble moral”, “la nena es sincera habla sin pelos en la lengua…“, son algunos de los mensajes a favor.

Este es el controversial video que circula en las redes sociales.