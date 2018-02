Las pequeñas malas decisiones que no deberías repetir

No nos podemos escapar de las malas decisiones y siempre interferirán en nuestra vida para enseñarnos lecciones valiosas y dejarnos aprendizajes.

Somos humanos y básicamente “tomamos malas decisiones porque no tenemos una visión clara en cada uno de los aspectos de nuestras vidas”, lo que hace que no tomemos decisiones acertadas, dice la Coach de Vida Sandra Rodríguez.

Así la vida nos pone a prueba todos los días y nos muestra diferentes caminos para elegir y a veces no elegimos los mejores y terminamos embarrándola y viviendo situaciones que nos dejan como se dice popularmente ‘con el agua hasta el cuello’.

Lo vivimos con decisiones trascendentales pero también con otras pequeñas que aunque parecen insignificantes terminarán marcando la diferencia.

¿Te cogieron en una mentira y no supiste qué hacer?, ¿juzgaste a alguien sin razón y te arrepentiste?, ¿te metiste con alguien que sabías no te iba a hacer bien y saliste herido?, ¿le armaste un show de celos a tu pareja sin razón y terminaste haciendo el oso?, ¿te alejaste de personas valiosas y ahora las extrañas? o ¿te fuiste de intenso con el que te gustaba y ahora no te da ni la hora?

Tranquilo, para cada mala decisión siempre hay alguna buena que te puede sacar del aprieto y dar una lección de lo que no debes repetir. Lo importante y que debes hacer primero es “reflexionar sobre el aprendizaje obtenido del resultado de tus decisiones. Luego con ese aprendizaje quédate con lo positivo, que te permitirá tomar consciencia de lo que no quieres, trazar una nueva visión y un buen plan de acción y lo más importante abrazar la posibilidad de reconstruirte como un nuevo y mejor ser humano”, nos dice la experta.

Por eso, deja tus malas decisiones atrás. Piensa en lo bueno que quieres para tu vida y quienes te rodean y no repitas más aquello que sabes que no te hace bien.

Suelta las mentiras, el drama y show déjaselo a los actores, cuida tu corazón de posibles decepciones, cuando juzgues a una persona piensa primero en las razones, recupera tiempo perdido con tus seres queridos, y la intensidad, déjasela a algunas cosas de la vida como tus ganas de cumplir tus sueños