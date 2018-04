La mayor del clan Kardashian, Kourtney Kardashian, cumplió 39 años. Como parte de la celebración su hermana Kim Kardashian compartió un gran recuerdo de ella.

Se trata de unas fotografías en las que aparece en vestido de baño en 1994, año en el que solo tenía 15 años.

Su apariencia es lo que más ha llamado la atención de los usuarios de las redes, pues aparece con el pelo corto y oscuro y su figura no se ve tan tonificada como la que luce ahora.

Al igual que sus hermanas, Kourtney Kardashian ganó fama por su participación en ‘Keeping up with the Kardashians’, programa que retrata la vida de su numerosa familia. La estrella también ha protagonizado otros programas como ‘Kourtney and Kim Take Miami’ y ‘Kourtney and Khloe Take The Hamptons’.

Además de la televisión, Kourtney trabaja en su faceta de empresaria con su línea de maquillaje y cosméticos. En esta semana lanzará productos que hizo en colaboración con su hermana Kylie Jenner para su línea de maquillaje.

La colaboración entre las dos quedó plasmada en una picante sesión fotográfica que llamó la atención de todos sus seguidores.