Las fuertes críticas a Maluma por burlarse de sus fans 

No es extraño que a diario Maluma tenga que convivir con fanáticas enloquecidas que lo buscan para poder tomarse una foto con él.

El artista se enfrenta cada día a gritos y euforia colectiva, y por primera vez quiso ponerse en los zapatos de un fanático.

Así quedó plasmado en una historia de Instagram en la que Maluma imita a los fans que enloquecen por una foto desde su auto.

En el clip aparece golpeando el vidrio y pidiendo desesperado una foto, mientras una persona al interior del carro dice: “No hay foto, no hay foto, papi no hay foto, que pereza esta gente”.

Lejos de causar gracia, para muchos el video es una falta de respeto pues parece burlarse de sus fanáticos. (Lee también: ¡Marc Anthony besó a Maluma en pleno concierto! VIDEO)

El intérprete de ‘El Préstamo’ generó toda una polémica por este video y muchos comentarios de indignación.

“Es un tipo que no tiene humildad, porque el que es cantante tiene que amar a todos sus fans por igual… y me parece irritante que él tome esa actitud … no lo sigo mas“, fue uno de los mensajes que dejó un usuario de la red social.