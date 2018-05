Las exóticas vacaciones de Sara Uribe y Fredy Guarín en Indonesia 

Sara Uribe y Fredy Guarín se pegaron una ‘escapadita’ a Bali, Indonesia, para pasar unas cortas vacaciones y seguir fortaleciendo su relación.

Los mejores momentos de su viaje quedaron retratados en varias fotografías e historias que publicaron en sus redes sociales y con las que demuestran que están mejor que nunca.

La pareja disfrutó días de playa, descanso y mucho sol en la isla. (Lee también: Fredy Guarín le hizo un sugestivo baile privado a Sara Uribe)

Sara Uribe compartió una romántica foto con Fredy y otras en las que se le ve disfrutando la cultura del lugar.

🌅🌅🌅🌅🌅🌴🌴🌴👫 @fguarin13 Una publicación compartida por Sara Uribe. (@sara_uribe) el May 22, 2018 at 2:28 PDT

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌸 Una publicación compartida por Sara Uribe. (@sara_uribe) el May 21, 2018 at 7:36 PDT

Además compartió algunas historias en Instagram, en las que aparece con Guarín en la playa. (También te puede interesar: Sara Uribe y Fredy Guarín se pusieron picantes en pleno en vivo en Instagram)

Por su parte, Fredy Guarín no solo destacó las increíbles vacaciones, sino que aprovechó sus redes para agradecer a todos los que lo apoyan.

“Llegué a Bali con la idea de descansar y conocer. Y lo que he conocido es el cariño incondicional de esta gente que me ve, me saluda y me da un abrazo honesto . Esta tierra me hace amar aún más lo que hago y a lo que me dedico . Cada uno de ellos es un pedazo con el que me armo, con el que mi alma se arma y lo seguirá haciendo hasta que de mi último suspiro porque el fútbol me llena y con él, vibro“, fue parte del mensaje que compartió en la red social.