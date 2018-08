Las declaraciones de Kendall Jenner que enfurecieron a otras modelos

Kendall Jenner ha vuelto a molestar a sus colegas, pero en esta ocasión la polémica se debe a una entrevista que dio a la revista Love, la cual dijo fue tergiversada en su contra.

De acuerdo con lo publicado en la revista, la modelo expresó que “desde el principio hemos sido muy selectivos con las pasarelas en las que participo. Nunca fui una de esas chicas que hacen 30 shows por temporada o la mier@$%$ que sea que hagan esas chicas (…) pero yo tenía un montón de cosas por hacer, no sólo pasarelas, sino todo lo demás. La combinación de trabajo fue muy abrumadora, empecé a volverme loca y necesité dar un paso atrás”.

Estas fueron las palabras elegidas por la revista para promocionar su última edición en las redes sociales. El mensaje iba acompañado de una fotografía de Jenner.

Tal parece que la crítica a las modelos que desfilan en demasiadas pasarelas por temporada, sumada a la frase “(…) o la mier@$%$ que sea que hagan esas chicas”, fueron dos cosas que no calaron muy bien en varias modelos.

La modelo rusa Daria Strokous, expresó por medio de una de sus historias de Instagram que, “Lo que quiera que sea que hacen esas chicas es hacer lo mejor posible para abrirse un camino y tratar de ganar algo de dinero para poder mantenerse a ellas mismas y a sus familias. Ah, y son 70 shows por temporada, de hecho. Y estamos muy orgullosas de que cada chica logre hacerlos”.

Otras modelos como Peyton Knight, Jac Jagaciak, Teddy Quinlivan, entre otras más, se manifestaron en contra de las declaraciones de Jenner.

Ante la ola de críticas por parte de sus colegas, Kendall salió a disculparse en su cuenta de Twitter asegurando que sus palabras fueron “malinterpretadas”.

“Me tergiversaron en una reciente entrevista y es importante aclarar qué fue lo que dije. Quería sonar completamente halagadora, pero desafortunadamente mis palabras fueron sacadas de contexto. ¡El respeto que tengo por mis compañeras es inconmensurable!”.

I was misrepresented in a recent interview over the wknd & it’s important to clarify the meaning. It was intended to be entirely complimentary but unfortunately, my words were twisted & taken out of context.I want to be clear. The respect that I have for my peers is immeasurable! — Kendall (@KendallJenner) 21 de agosto de 2018

“Tengo la oportunidad de experimentar de primera mano su incansable compromiso, su ética, los días interminables, la falta de sueño, la separación de familiares y amigos, el estrés de viajar, el peso en la salud física y mental, pero aún así logran lucir hermosas sin esfuerzo”.

I get to experience first hand their tireless commitment, their work ethic, the endless days, the lack of sleep, separation from family and friends, stress of traveling, the toll on physical and mental health, yet they still make it all look effortless and beautiful. — Kendall (@KendallJenner) 21 de agosto de 2018

“¡Estoy inspirada por tantas personas con las que he tenido la suerte de trabajar! Siempre quiero que todas ganemos”.

I’m inspired by so many of these people i have had the good fortune to work alongside! There’s no way i could EVER hate on that ❤️ i want everyone to win. SLAY ALWAYS. — Kendall (@KendallJenner) 21 de agosto de 2018

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital