Lady Gaga tuvo que disculparse con la familia de ‘Zombie Boy’

El pasado primero de agosto el artista y modelo canadiense Rick Genest, mejor conocido como ‘Zombie Boy’ fue encontrado muerto en su apartamento ubicado en Montreal (Canadá).

Los primeros reportes informaron que se trataba de un aparente suicidio, sin embargo esta teoría sigue sin confirmarse. La familia del modelo asegura que su muerte fue producto de un accidente.

De acuerdo con varios medios, Karim Leduc, representante del modelo, dice que su familia descarta la hipótesis del suicidio en vista de que Genest no dejó una nota de despedida. En cambio, para explicar su repentina muerte señalan que se pudo tratar de un accidente. Según su testimonio, ‘Zombie boy’ acostumbraba a fumar en su balcón y recostarse en éste, de modo que pudo haberse resbalado y posteriormente caído.

“La declaración hecha por la policía de Montreal es precisa en términos de tiempo y ubicación (…) La clasificación de su muerte aún no se ha determinado, contrario a los informes (…) ‘Zombie Boy’, fue un ser amado por todas las personas que pudieron conocerlo. Icono en la escena artística, y en la industria de la moda y el entretenimiento”, expresó Dulcedo Management, equipo de trabajo del artista por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, varias personas, entre ellas la reconocida cantante Lady Gaga, quien tuvo como protagonista a ‘Zombie Boy en su video ‘Born This Way’ (2011), se apresuró a dar sus condolencias en redes sociales por “el suicidio de mi amigo Rick Genest es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar la salud mental a la vanguardia y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello”.

Teniendo en cuenta que la familia de Zombie Boy afirma que todo se trató de un accidente, la cantante se vio obligada a pedir disculpas por su apresurada conclusión. Nuevamente por medio de sus redes sociales, expresó:

“Por respeto a la familia de Rick y a su legado me disculpo si hablé demasiado pronto, ya que no había testigos, ni pruebas que respaldaran ninguna conclusión sobre la causa de su muerte. De ninguna manera quería sacar una conclusión injusta. Mis más sinceras condolencias a toda su familia y amigos”.

Out of respect for Rick’s family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j

— Lady Gaga (@ladygaga) 4 de agosto de 2018