La sensual foto de Ana Sofía Henao cuando posó para su primera portada 

La modelo colombiana Ana Sofía Henao dejó enamorados a todos sus seguidores con un recuerdo de su juventud.

En su cuenta de Instagram publicó una imagen de cuando tenía 16 años y apareció en su primera portada de revista.

La estrella recuerda con mucho cariño esta época, sobre todo porque la ayudó a cosechar muchos más éxitos. (Lee también: Ana Sofía Henao muestra sus tonificadas nalgas y revela el secreto para que se vean así)

“Mi primera portada, cuando era una niña y todavía no me alcanzaba a imaginar todas las cosas bonitas que mi carrera (que apenas empezaba) me tenía preparadas… esto es todo un #tbt“, escribió.

En la fotografía aparece con un bikini blanco para la revista Cromos, que en ese momento la presentó como “un encanto que perturba las pasarelas“.

Si bien la publicación encantó a muchos, no faltaron algunos que aseguraron que se veía muy cachetona y que prefieren como luce ahora.

Así se ve en la actualidad.