La respuesta de Ariadna Gutiérrez a Gianluca Vacchi por negar su noviazgo

La virreina universal de la belleza, Ariadna Gutiérrez, se encuentra soltera y sin compromiso y ahora estrena su faceta como empresaria pues está lanzando su marca de lentes de sol en Colombia.

Ariadna al ser preguntada por su relación con Gianluca Vacchi – quien negó el noviazgo a finales de 2017 – le respondió al multimillonario durante una entrevista para el programa Lo Sé Todo.

“No tenía ni idea pero sí es lo que él dice está perfecto para mí”, dijo la modelo, confirmando que fueron novios hace un año y que cada quien “aprende de sus errores”.

“Aprendí a llenarme de solo cosas buenas y de alejar gente que no me aporta nada (…) también aprendemos de nuestros errores y no me arrepiento de absolutamente nada, son cosas también que le aportan a mi vida”, agregó.

En octubre de 2017, Gianluca estuvo en Colombia para asistir al partido Colombia vs Paraguay que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, allí sorprendió que el artista no estuviera con Ariadna Gutiérrez y al preguntarle por su novia, él respondió: “No entiendo porque los periodistas hablan de un romance entre ella y yo, que nunca existió (…) Yo beso igual a los hombres que a las mujeres sin ningún problema”.

Sin embargo, en su momento recibió cientos de críticas porque tanto él como ella llenaron sus redes sociales de fotos juntos, en las que se manifestaban el amor el uno al otro, hasta que la misma Ariadna confirmó que la relación había llegado a su fin a finales de ese año.

Por María Camila Torres – RCN Radio