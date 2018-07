La reacción de Taylor Swift al quedar suspendida en el aire durante un concierto 

La cantante estadounidense Taylor Swift vivió un verdadero momento de pánico en un concierto en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

La artista se encontraba en pleno show cuando quedó suspendida en el aire debido a una falla mecánica de la jaula en la que se encontraba.

El momento de angustia quedó grabado en un video que compartió un fanático en redes sociales, en el que se ve la reacción de la artista al darse cuenta de lo que estaba pasando.

“Taylor tratando de actuar tranquila mientras está confundida porque no se está moviendo“, escribió el usuario en Twitter.

Lmaooo Taylor trying to play it cool while being confused AF as to why she wasn’t moving. I LOVE HER pic.twitter.com/6j450D6J4h

— Keke ✨ REP TOUR METLIFE NEXT (@Taylor_SlaysAll) 15 de julio de 2018