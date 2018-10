La razón por la que a Luis Fonsi no le gusta escuchar ‘Despacito’

Luis Fonsi es uno de los cantantes latinos del momento, aunque ya cuenta con más de 20 años de carrera artística, ninguna de sus canciones había tenido tanto éxito como ‘Despacito’, tema lanzado en 2017 y que logró posicionarse casi que instantáneamente en el puesto número uno de los rankings musicales de más de 40 países. Además, el videoclip de la canción se convirtió en el más visto de la historia de YouTube con 5 mil millones de reproducciones.

Después de ‘Despacito’, el éxito del boricua continuó subiendo como la espuma después de que estrenara ‘Échame la Culpa’ en colaboración con la artista estadounidense Demi Lovato y ‘Calypso’ junto a la británica Stefflon Don. Sin embargo, tampoco hay que olvidar sus temas del pasado como ‘¿Quién te dijo eso?’, ‘Nada es para siempre’, ‘No me doy por vencido’, entre otros.

Aunque estas canciones son escuchadas una y mil veces por cientos de personas alrededor del mundo, lo cierto es que Luis Fonsi confesó que no le gusta escuchar sus propios temas y que en caso de que suenen en la radio no se lo piensa dos veces a la hora de cambiar de emisora.

En medio de una entrevista con el programa ‘Un nuevo día’, el cantante fue interrogado respecto de si no está cansado de su gran éxito ‘Despacito’, a lo que respondió: “Si ahora mismo estoy en mi carro escuchando música y de repente ponen la canción, lo más seguro es que la cambie, no porque sea ‘Despacito’, es porque no me gusta escucharme a mí mismo”.

Así como a muchos actores y presentadores que no gustan de verse en pantalla, a Luis Fonsi no le gusta escucharse cantar, sin embargo, aclara que aunque no le gusta escuchar ‘Despacito’, no se cansará nunca de interpretarla. “De cantarla, jamás me voy a cansar“, expresó.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital