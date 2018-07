La provocativa foto de Dua Lipa que encantó en Instagram 

La cantante británica Dua Lipa se convirtió rápidamente en una de las estrellas más importantes del pop en la actualidad. Cada día deslumbra más, no solo con su talento, sino también con su belleza.

Recientemente, la artista encantó a sus seguidores con una provocativa foto, que ya tiene en Instagram más de un millón de ‘Me gusta’.

En la imagen, la artista aparece de espaldas y deja ver un poco de sus nalgas, detalle que para muchos resultó “muy sexy”.

Disposable diaries comin’ atcha hot Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa) el 18 de Jul de 2018 a las 9:55 PDT

Dua Lipa se ha posicionado en los listados de música más importantes con sus sencillos y colaboraciones, entre las que se destacan ‘Scared to be lonely’ con Martin Garrix, ‘No lie’ junto a Sean Paul y ‘Lost in your light’ con Miguel.

Con su álbum debut titulado ‘Dua Lipa’, la cantante ganó mucho reconocimiento y puso en lo más alto de las listas sus canciones ‘New Rules‘ y recientemente ‘IDGF‘.

En su lista de premios ya tiene un MTV Europe Music Award y un NME Award, además de varias nominaciones en otros distinguidos galardones.

Hace unos días se estuvo presentando en el festival Tomorrowland.

La Mega