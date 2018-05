La megafiesta de cumpleaños que Daniela Ospina le hizo a Salomé 

Daniela Ospina celebró por todo lo alto el cumpleaños número cinco de su hija Salomé, fruto de su relación con James Rodríguez.

Con una megafiesta al mejor estilo de ‘Soy Luna’, la empresaria festejó este importante día en el que estuvieron a acompañadas de sus amigos y seres queridos. Aunque James no estuvo en la fiesta, su madre Pilar Rubio sí acompañó a su nieta.

En fotos quedaron registrados algunos momentos de la celebración, que estuvo llena de muchos juegos, golosinas e invitados de lujo, como su prima Dulce, hija del arquero David Ospina. (Lee también: La foto de Daniela Ospina que generó burlas en las redes)

“Nuestra misión en el mundo: ayudarte a hacer tus sueños realidad, construir un mejor mundo para ti, hacer posible tu felicidad. Amo verte sonreír mi monita hermosa. Feliz cumpleaños“, escribió Daniela en una serie de fotografías que compartió en Instagram.

Fotos: Instagram @daniela_ospina5

Daniela Ospina también compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de Salomé, que acompañó con un video que recoge fotos desde que era una bebé.

“Hoy es un día para dar gracias. Gracias a Dios y a la vida por tu presencia en mi vida. Hoy es un día para agradecer que tengo un motivo para levantarme cada mañana. Un espejo que me obliga a ser ejemplo. Un recordatorio constante de la necesidad de soñar. Hoy es un día para decir: tengo el mejor regalo y el mejor reto todos los días a mi lado: te tengo a ti, mi hija, mi amiga y mi compañera. El ángel que oculta sus alas para demostrarme que cada día puede ser mejor y que no me faltan motivos para sonreír, y el principal eres tú. Te amo mi mona“, escribió.